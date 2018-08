UDA femenino

Después de un mes de vacaciones, de navegar en el velero de Mauri, mi compañero en nuestros ratos libres de reformas mecánicas varias, por la inmensa Bahía de Cádiz, de desayunar zurrapa y molletes de jamón con base de salmorejo en Jerez de la Frontera, de un exilio de una semana en la casa de La Isleta del Moro y de ver amanecer cada día con vaso de ginebra en la mano durante las fiestas patronales de este maravilloso rincón almeriense con la incombustible Aroa, tocaba volver al tajo. Reencuentro con la actualidad deportiva, con los horarios, los cierres y, por suerte, con los compañeros. Curiosamente este verano, en nuestro reciente retorno, antes que preguntar por la familia o por la salud, una cuestión me salió del alma: "¿Cómo ves el equipo que está haciendo el Almería este año?". Esto fue lo que le pregunté a Paco Gregorio, jefe de esta sección, y su respuesta fue muy curiosa: "Este año, o somos el Reus del año pasado, que con un equipo normalito se salvó con pocos apuros, o somos el Lorca". Está claro que a estas alturas, en pretemporada, no se puede saber nada, pero el río de los problemas ya nace cargadito de agua y todavía quedan unas semanas para comenzar la campaña. Parece que Alfonso García no escarmienta. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos, que en el fútbol nunca se sabe. Afortunadamente, hay que reconocer que existen haces de luz esperanzadora en el club, en lo que a gestión se refiere. En este caso hay que quitarse el sombrero con el proyecto de fútbol femenino, un conjunto que seguro que dará de qué hablar de la mano de Carlos Hinojo, que está preparando a una plantilla que tiene muy buena pinta. ¡Ya la quisiera Fran Fernández! La entidad ha sido valiente y ha apostado alto, como debería hacer con el primer equipo masculino. También es digno de admirar que le estén dando el mismo trato en redes sociales a las chicas que a los chicos, con perfil propio en Twitter e incluso una encargada de comunicación. Eso, sin duda, sí es de ser un club profesional.