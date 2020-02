La UDA, sin identidad

La derrota en Huesca refleja la realidad de la UD Almería en estos momentos. Un equipo desdibujado que no sabemos por qué, ha perdido la identidad que le había hecho colocarse hace tan solo unas jornadas como líder de la clasificación. Y es que pese a que el juego no termina de ser el que a José María Gutiérrez le gustaría, con poco fútbol es capaz de conseguir marcar dos goles y estar cerca del empate en un campo tan difícil como el Alcoraz. Y es que el gran potencial del equipo en ataque es una muestra grande de que encontrando el orden y la identidad perdida los rojiblancos deben estar luchando hasta el final por ascender a primera división. Ante el Huesca se "tiró" la primera parte. Eso ante un equipo con jugadores como Raba, Ferreiro, Okazaki o Mikel Rico te penaliza. Guti intentó cambiar futbolistas, sistema e incluso dinámica, pero fue imposible. Como escribía hace unos días hay que encontrarse a si mismo como equipo para enlazar dos resultados que vuelvan a dar confianza al equipo y que los nuevos futbolistas rojiblancos puedan habituarse a través de la victoria. En las últimas horas se está especulando mucho con la destitución de Guti por parte de Turki Al-Sheikh, teniendo en cuenta los precedentes las especulaciones pueden tener sus argumentos. Pero pienso que sería un error grandísimo. Hay que tener paciencia, darle confianza a un entrenador que hace solo unas jornadas veía como el Cádiz abandonaba la primera posición en detrimento del Almería y sobre todo, un equipo que en Lugo dio claras muestras del potencial que puede alcanzar. José María Gutiérrez tiene capacidad de sobra para darle la vuelta a está situación y lo radical que es el Jeque en sus decisiones, no deberían confundirnos y ser cautos a la hora de analizar a los rojiblancos. Un Almería que está mal y que necesita reactivarse ya. Pero una UD Almería con capacidad más que suficiente para seguir siendo ese conjunto que todos los rivales miraban con miedo porque saben que a su mejor nivel, son imparables. Ahí está el gran reto de Guti, que su equipo vuelva a su máximo nivel para poder llegar con opciones a la recta final de la temporada y no perder sus opciones en una racha mala de resultados y juego.