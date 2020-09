UGT enseñanza inicia una cadena de movilizaciones

España es un país diverso para la bueno, lo malo y lo regular. Andalucía es un claro ejemplo de que la diversidad genera agravios indeseables e imperdonables: una comunidad autónoma que, hoy por hoy, no ha sabido gestionar el problema de la vuelta al cole en el contexto actual. Sus docentes son, por ende, discriminados con respecto a los docentes de otras regiones; ejercen su profesión en aulas masificadas, en centros mal adaptados, con recursos escasos y plantillas de profesorado mal promediadas y con mayor carga laboral que en el resto de comunidades autónomas. En los centros andaluces sobra el papel y la burocracia pero no sobran mascarillas que aseguren la salud de los docentes: no hay otro entorno laboral donde un trabajador se aisle con 30 o 35 personas más en un espacio de pocos más metros cuadrados que personas. ¡Compre a sus docentes mascarillas FFP2, Excelentísimo Sr. Imbroda! En efecto, la diversidad tiene sus contrapartidas y las comparaciones son odiosas: Madrid, por ejemplo, ha prometido ya más de 10000 docentes para paliar la situación provocada por la pandemia; Andalucía teniendo más alumnos y más centros que Madrid sólo ha incrementado su plantilla en poco más de 6000 docentes. Usted, ciudadano andaluz, que con esfuerzo contribuye a las arcas de su comunidad, usted, que se levanta por las mañanas para acudir a su centro educativo o al de sus hijos, es discriminado y agraviado tanto como lo son sus hijos que no podrán disfrutar de un sistema educativo de calidad porque su Administración lo ha dejado a la deriva. Las escuelas andaluzas son un grito amargo de vocaciones atrapadas en un sistema ineficaz e inadaptado. Vendrán mañana los informes Pisa a sacar los colores a Andalucía y ustedes, los culpables, seguirán en su poltrona, buscando otros a quien culpar de su debacle. Por todo esto, UGT pasa a la movilización, porque no hay nada más necesario en la Educación Andaluza que contratar más docentes y bajar la ratio. Sin seguridad no habrá calidad educativa, no habrá EDUCACIÓN. No queremos que los docentes andaluces sufran más las consecuencias del virus, ni tampoco que sus discentes tengan deficiencias educativas con respecto a los de otras comunidades de España por culpa de una mala gestión. La igualdad entre ciudadanos será siempre una entelequia, si ustedes, que gobiernan, no asumen que la solución reside en una Educación verdadera, donde los medios y la inversión no son recursos malgastados.

Sr. Imbroda, Excelentísimo Consejero, no hay nada más importante hoy entre sus responsabilidades: contrate más docentes para que puedan atender mejor a los andaluces del futuro. No hipoteque nuestra tierra.