Almería, 23 de noviembre de 2023. Estimado Piñeiro, eso que apuntas no es solo algo a lo que se aferre la afición rojiblanca para elevar la moral, sino que dentro del propio club, entre los trabajadores que ven peligrar su puesto de trabajo con un probable descenso a Segunda, también es la tabla de salvación a la que acuden. La vuelta de Luis Suárez en plan Cid Campeador puede ser la última esperanza para un plantel que ha recibido multitud de golpes de todo tipo, entre ellos varios en forma de graves lesiones, de los que todavía no ha sido capaz de levantarse. El colombiano tiene un carácter contagioso, son faros que alumbran al resto de jugadores sobre el césped cuando todos parecen desnortados. Eso es algo innato que no se entrena, viene de serie, si acaso se gana con la veteranía, pero a sus 25 años él ya ha dado muchos tiros en Nástic, Zaragoza, Granada, Watford o Marsella. Sin duda será un acicate, la pega es que vuelva ya sin opciones de luchar la salvación.