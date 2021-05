De todos es sabido que la UD Almería acapara una inmensa parte de la actualidad deportiva local, si bien no podemos dejar en el olvido otras grandes gestas del deporte almeriense. Unas gestas tan meritorias como las que hemos disfrutado en más de una ocasión con los rojiblancos y que deseamos repetir. Hace casi un mes URA Playcar disputaba su primer Play Off de ascenso a División de Honor después de un curso impecable. Los cruzados cayeron a las primeras de cambio al no poder imponerse a Pozuelo en tierras madrileñas. Un tropiezo que no restó ápice alguno a la brillante temporada del club presidido por Miguel Palanca. Ahora, semanas más tarde, otro club de la provincia está ante otra oportunidad única, en este caso de llegar a la élite del fútbol sala nacional. El Durán Ejido Futsal encara este sábado el primer partido de la final por el ascenso que le medirá al Manzanares en una eliminatoria al mejor de tres por dar el salto de categoría. Todo ello en una campaña que era la de su estreno en la división de plata y tras cargarse en semifinales al líder de la segunda fase como es todo un Noia Portus Apostoli. Los celestes están ante una ocasión única de devolver a la provincia a la máxima categoría después de décadas cuando aquel famoso Blanes tocó la gloria en los años 80 del siglo pasado. Aunque no se trata de la única bala con la que cuenta un conjunto ejidense al que de no lograrlo ante los manzanareños todavía le quedaría la fase de promoción ante el decimoquinto clasificado de Primera División. Un ascenso que sería histórico no solo en el municipio del Poniente almeriense, sino en toda la provincia. Aunque ocurra lo que ocurra el curso de los celestes es, como mínimo, de sobresaliente. El último peldaño hacia la historia ya está aquí. El fútbol sala almeriense está de enhorabuena.