Últimos díasEl legado de Al-Sheikh

Uno no sabe si estas serán las últimas líneas de opinión que le podrán leer en este diario. Por ello, seguramente sea el momento de despedirse. Después de tres meses metido en esta redacción, toca el duro momento de poner fin a esta etapa, na en la que he podido disfrutar de esta ardua profesión. Un tiempo que se ha hecho sumamente corto. Un periodo en el que este autor ha podido cumplir el sueño de cubrir la actualidad del equipo que siente. Pero también lo ha hecho con el resto de clubes almerienses y deportistas locales. Un hecho histórico en esta tierra como la venta de la UDA pude vivirla de manera cercana, al pie de la noticia. Son muchos momentos los que a uno se le quedan en la mente. Aquel día en Almerimar, la despedida de Alfonso García, la presentación del nuevo proyecto, el aterrizaje de Darwin, los primeros entrenamientos de Pedro Emanuel o el encuentro de las Guerreras en Almería han sido algunos de los momentos que el que escribe estas líneas ha podido vivir. Difícil quedarse con uno solo. Inolvidable haber contemplado la creacción de la portada del 'Jeque mate', la llegada de Turki Al-Sheikh era una realidad. Bonitos días, aunque todo no es color de rosa, los vividos junto a mis compañeros becarios, o miembros de la redacción como Paco Gregorio, Luque, Txabi, Laynez, Elio, Espino y un largo etcétera. Entrevistar a los técnicos de los cinco conjuntos almerienses de Tercera ha sido otro de los privilegios que uno ha tenido. Un periodo que, aunque de inicio puede parecer largo con más de 90 días, se ha pasado volando como se suele decir. A uno le gustaría que esta etapa fuera eterna, pero debe ser consciente de que todo en la vida tiene su fin. Este periodista no sabe lo que le deparará el futuro, ni si podrá vivir ejerciendo esta profesión para la que se ha formado durante cuatro duros años. ¡Hasta pronto!

SI hace ya un buen puñado de años los Juegos Mediterráneos nos dejaron un ramillete de instalaciones modernas y acordes con los tiempos que corrían, la llegada de la nueva propiedad a la UD Almería va a mejorar aún más lo que ya teníamos en la capital, al menos en cuanto a infraestructuras deportivas. Será el legado que nos deje Al-Sheikh. No sabemos el tiempo que estará, pero después de escucharle está claro que llega con muy buenas intenciones, no solo en lo deportivo, queriendo hacer del Almería un equipo importante, y no solo en España, sino también más allá de nuestras fronteras. No conforme con ello va a modernizar hasta límites insospechados el Estadio y su entorno e, independientemente del tiempo que esté al frente del club, eso se quedará para la ciudad, remodelando la mayor infraestructura que se hizo para los Juegos de 2005. Modernización del Estadio, Ciudad Deportiva y otra serie de servicios para los aficionados van a hacer que en poco tiempo parezca que estamos en un sueño, pero es la realidad con la que ha llegado el nuevo dueño, que no solo quiere sacar al equipo de Segunda, sino que quiere proyectarlo, a corto o medio plazo, hacia Europa, uno de los grandes objetivos de Al-Sheikh. Démosle tiempo al tiempo y dejemos trabajar a esta nueva propiedad que se ha empeñado en hacer muy grande al club y a la ciudad. Al- Sheikh tiene entre manos un proyecto ambicioso y parece que se ha rodeado de gente que no solo está por la labor, sino que están convencidos de que la ilusión de la nueva propiedad se lleve a cabo lo más pronto posible. No hay problema de dinero y hemos encontrado en el mensaje del ministro saudí una gran ilusión e identificación total con el proyecto que tiene entre manos para el Almería y para Almería. Y a todo esto los resultados deportivos están acompañando. ¿Se puede pedir más?