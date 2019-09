Últimos días

Uno no sabe si estas serán las últimas líneas de opinión que le podrán leer en este diario. Por ello, seguramente sea el momento de despedirse. Después de tres meses metido en esta redacción, toca el duro momento de poner fin a esta etapa, na en la que he podido disfrutar de esta ardua profesión. Un tiempo que se ha hecho sumamente corto. Un periodo en el que este autor ha podido cumplir el sueño de cubrir la actualidad del equipo que siente. Pero también lo ha hecho con el resto de clubes almerienses y deportistas locales. Un hecho histórico en esta tierra como la venta de la UDA pude vivirla de manera cercana, al pie de la noticia. Son muchos momentos los que a uno se le quedan en la mente. Aquel día en Almerimar, la despedida de Alfonso García, la presentación del nuevo proyecto, el aterrizaje de Darwin, los primeros entrenamientos de Pedro Emanuel o el encuentro de las Guerreras en Almería han sido algunos de los momentos que el que escribe estas líneas ha podido vivir. Difícil quedarse con uno solo. Inolvidable haber contemplado la creacción de la portada del 'Jeque mate', la llegada de Turki Al-Sheikh era una realidad. Bonitos días, aunque todo no es color de rosa, los vividos junto a mis compañeros becarios, o miembros de la redacción como Paco Gregorio, Luque, Txabi, Laynez, Elio, Espino y un largo etcétera. Entrevistar a los técnicos de los cinco conjuntos almerienses de Tercera ha sido otro de los privilegios que uno ha tenido. Un periodo que, aunque de inicio puede parecer largo con más de 90 días, se ha pasado volando como se suele decir. A uno le gustaría que esta etapa fuera eterna, pero debe ser consciente de que todo en la vida tiene su fin. Este periodista no sabe lo que le deparará el futuro, ni si podrá vivir ejerciendo esta profesión para la que se ha formado durante cuatro duros años. ¡Hasta pronto!