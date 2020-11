Umar es Umar

Lo seguimos esperando y quien más su entrenador y el equipo. Me refiero a Umar Sadiq, ese delantero llegado del este de Europa al vestuario rojiblanco, donde destacaba, no solo por su estatura si no por su capacidad para hacer lo que se le pide a cualquier jugador que lo hace de "9" y que no es otra cosa que goles.

Todos estamos convencidos de que el Almería se fijó en él y apostó por él porque vieron en Umar ese delantero capaz de hacernos olvidar a Darwin, haciendo goles y que estos sirvieran para que el equipo ganar partidos.

Pasan las semanas y las jornadas y si, Umar trabaja como el que más en el campo, como solemos decir, se dela la piel en cada partido, lucha, pelea, hace todo lo que le pide su entrenador y más, pero le falta lo más esencial y que como decía antes, se le pide a un "9", a un delantero centro. Gol. Umar tiene calidad, como ya le hemos visto en los partidos que ha jugado, pero mucho me temo que le va a costar adaptarse a un futbol muy diferente del que viene. Un fútbol en el que las defensas son rocosas, durísimas con el rival … y eso le está costando adaptarse a Umar.

Ha conseguido un gol. Si, solo uno, pero analicemos ese gol. La calidad, el golpeo al primer toque del balón buscando el sitio imposible para el portero. Jugar de espaldas y con los compañeros lo hace muy bien, pero le falta terminar, culminar las jugadas, acabar llevando la pelota al fondo de la portería contraria.

No podemos compararlo con Darwin. Es un error, y muy grande. Por el vestuario del Almería han pasado delanteros muy buenos y todos diferentes: Michel, Mario Bermejo, Negredo, Kalu Uche, Charles, Ulloa, etc.. y como digo, todos diferentes.