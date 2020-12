La Unidad B rojiblanca

José Gomes está sacando el máximo rendimiento a la amplia plantilla que le han dado para afrontar esta temporada tan atípica en la que vamos a partido cada 2 o 3 días. Así, sus revolucionarias rotaciones, en las que es capaz de cambiar el once inicial por completo de un partido a otro, están permitiendo que, pese a que tenemos un teórico equipo titular bastante reconocible, todos los jugadores se estén repartiendo minutos y hasta se sientan importantes. No es tarea sencilla, y menos en un deporte donde los egos de los futbolistas hacen muy difícil manejar la caseta, pero el entrenador portugués no solo lo está consiguiendo, sino que encima los resultados están acompañando. Lo bueno es que hay pocas bajas que sean sensibles. Tenemos dos grandes porteros, cuatro laterales importantes, cuatro buenos centrales, mediapuntas para dar y regalar… Quizás el único pero en las rotaciones está siendo el doble pivote y la delantera. En el caso de la pareja de mediocentros, todos estaremos de acuerdo en que Morlanes y Costa son de superior categoría. Cuando se les sustituye por Petrovic y De la Hoz la diferencia es enorme. En primer lugar, porque ambos juegan en la misma posición y se estorban mutuamente. No tenemos el control del balón, no abarcamos tanto terreno como cuando están Costa y Morlanes, y no somos tan profundos. En los partidos que han jugado Petrovic y De la Hoz juntos, que han tenido ya bastantes, ha quedado claro que esa combinación no funciona. Quizás sea hora de ver a Robertone en uno de esos dos puestos, como se le vio en la segunda parte ante el Mallorca, si es que queremos mantener el mismo sistema de juego. En la delantera pasa parecido. Mendes y Sadiq no pueden ser más distintos. El equipo no puede jugar igual con uno o con el otro. A Mendes hay que darle balones en el área. Esperar de él futbol asociativo y arrastrar centrales fuera de sitio, es injusto. Creo que Gomes perfeccionará sus rotaciones y Unidad B cuando, además de rotar, sea capaz de cambiar el plan y aprovechar aún más los recursos distintos que tiene.