Habrá quien diga que esto no ha hecho nada más que empezar, pero visto lo visto y después de tres jornadas sin estrenarse, el Almería necesita con urgencia sentirse sabedor de poder ganar un partido esta temporada. Un punto de nueve posibles es un balance muy pobre y el dolor de cabeza puede llegar si no se consigue esta noche sacar adelante el partido, dado que la Liga no volverá hasta dentro de dos semanas. o.

Será el tercer partido en casa, ante su público, el que dispute el equipo de Vicente Moreno, con la urgencia que lleva por aquello de no haber sido aún capaz, no solo de mantener la portería a cero si no por sumar tres puntos que le alejen de la zona caliente de la tabla, donde se ha instalado peligrosamente desde que empezó el actual curso.

La afición, que estoy convencido de que va a volver a llenar las gradas del Estadio, está deseosa de ver ganar a los suyos, de celebrar por fin una victoria y volver a casa con esa cara de satisfacción que hasta ahora no han podido tener, ya que eran más las dudas que las ilusiones las que llevaban los seguidores rojiblancos cuando salieron del Estadio tras los dos últimos partidos. La afición, como siempre, no va a fallar y esta, la afición, confía en que el equipo en esta ocasión no les falle y puedan disfrutar de la primera victoria de la temporada.

Entiendo que el vestuario es consciente de que esta dinámica tiene que cambiarla y que mejor que hacerlo antes de que la competición se pare por primera vez esta temporada, ya que de lo contrario se puede hacer casi eterna la espera a que llegue el próximo partido. Confiemos en que por fin el equipo consiga su tan ansiada primera victoria y que Vicente Moreno y los suyos den con la pócima mágica para hacer del partido una fiesta, o sea, lograr ganar.