Urgen más refuerzos

No, no he titulado el acta inaugural de la temporada así porque viera deficiencias a primera vista, sino por todo lo contrario. Es sencillo de entender. Y es que el éxito de todo conjunto se forja sobre la base de un buen sistema, de un esquema ordenado que a la vez permita extraerle a cada jugador lo mejor de sí, al amparo de un técnico que acierte con dicho cometido. Si se analiza el curso de la pretemporada, se podía intuir lo que aconteció en Cartagena, un conjunto presionante en cualquier zona de campo (la defensa comienza en la delantera), perfectamente estructurado (siendo un bloque) y con dinamita en la delantera (esa virtud siempre se tuvo).

En las dos anteriores temporadas de la era Turki se adolecía de la presión y del orden, y por mucho acierto que se tuviera de cara al marco contrario, a la hora de la verdad, frente a los rivales más poderosos se echaba a perder todo el potencial ofensivo por falta de cohesión ente líneas y de estructura defensiva.

Sin embargo, todo el porcentaje del éxito no puede recaer sobre el conjunto, ya que el aspecto individual debe poner la guinda al pastel. Y si no, de ejemplo tuvimos a Ramazani en la jornada inaugural. Ahí es donde quiero ahondar, porque no vayamos a caer en el error de pensar que con la llegada de cuatro o cinco jugadores se pueda trastocar lo que en principio parece haber florecido, un esquema como Dios manda. El calor sigue apretando, y tanto Samú como Lazo se marcharon exhaustos en Cartagena. Sí, en invierno es otra cosa, pero después llegará la primavera y el final de una competición tan exigente como es la Segunda División, además de extensa.

Si no se le dota de más efectivos a esta raíz que parece haber plantado con acierto Rubi, la UDA se puede quedar en el camino de lograr algo muy bonito y ansiado por esta entidad, que ya necesita dar el salto. Lesiones, bajos estados de forma o sanciones, son otros obstáculos que habrá que sortear. Dicho todo esto, percibo que para reforzar la zaga se necesitaría al menos un central más, inclusive dos. En el centro del campo (me encanta el triangulo que ha diseñado Rubi), otro efectivo más se hace necesario. Y para la delantera, dos o tres piezas más podrían encajar, como sería un sustituto de Sadiq de garantía (a Villar lo colocaría de mediapunta) y mínimo otro extremo, si no dos, que descarguen de minutos a Lazo y a Ramazani. A la postre, habría que cubrir todas las fichas de la primera plantilla, contando con los que teniendo ficha del filial como Samú o Arnau, ejercen como integrantes del primer plantel.

Sé que todo esto suena raro después de presenciar cómo se fraguó la primera victoria, pero el éxito en todas las parcelas de la vida radica en saber anticiparse a los problemas. De hecho, debido a la increíble proximidad entre la primera y la segunda jornada (se lo han vuelto a hacer a la UDA, el Oviedo tendrá más descanso) presumo que habrá numerosos cambios en el once inicial. El calor sigue apretando, la exigencia liguera es máxima y la preparación sigue su línea ascendente. Son demasiados años con memoria fotográfica de los albores de cada temporada, y más vale prevenir que curar...