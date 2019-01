Que sí, que este Almería ha dado la razón a los optimistas de serie y nos la ha quitado a los que en su momento pusimos el grito en el cielo. Y yo que me alegro. Hay gente muy confundida que piensa que, si se critica algún aspecto del equipo, se está en contra y se le perjudica, mientras que piensan que aceptar y creer todo a pies juntillas te hace ser más del Almería que nadie y beneficia al club. Nada más lejos de la realidad. El que aquí escribe, al que casi a diario le recuerdan/restriegan en la cara sus opiniones veraniegas, lleva abonado, al CF primero y UD después, desde hace casi un cuarto de siglo. Sigo pagando religiosamente mi abono desde mi exilio de Londres pese a que en estos casi 10 años que llevo aquí se cuentan con una mano los partidos a los que he podido asistir. Así que, como entenderán, el Almería me duele más de lo que muchos pueden entender. Y el hecho de que tuviera una opinión bien formada sobre una planificación veraniega que, pese a los buenos resultados, me sigue pareciendo una desfachatez, no me ilegitima para dar una opinión de la trayectoria actual. Da la sensación de que no estoy autorizado a opinar simplemente porque este equipo ha superado mis expectativas (e incluso las de los más optimistas). Usted perdone. La realidad es que, como bien señalaba mi colega Vivancos en su acta del domingo, este Almería, con todas las buenas sensaciones que deja, solo está 4 puntos por encima de aquel que hace un año era una banda. No conviene olvidar de dónde venimos, y más nos vale pensar bien a dónde vamos. Tengo claro que salvar la temporada con antelación, sin sobresaltos, será un éxito. Hablar de promoción de ascenso, con los mimbres actuales, me parecen palabras mayores. Ante Osasuna se vio que nos faltan cosas. A pesar de esas carencias, tengo la sensación de que podemos hacer más cosas y mejorar aspectos con lo que tenemos. Creo que los rojiblancos cometieron los mismos pecados que ante Alcorcón o Cádiz, y bien podríamos haber intentado algo distinto. Usted perdone.