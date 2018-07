El VAR te da, el VAR te quita

Estos días solo se habla del VAR. Es la moda, como en el Mundial de 2010 eran las vuvuzelas y su ruido ensordecedor, tan agradable como tener a una legión de mosquitos zumbando en torno a tu oído.

El VAR es mucho más agradable, al menos en cuanto a alivio de dolor de cabeza. ¿Que se ha caído Cristiano en el área? Pues nos vamos al VAR, a ver si es una de esas tantas veces en las que el portugués se ha resbalado y pide penalti. ¿Que hay una falta que no sabes si es dentro o fuera? Pues nos vamos al VAR y salimos de dudas. ¿Que no sabes si ha habido una mano? Pues al VAR, no vaya a ser que el defensa de turno estuviera aprendiendo a bailar sevillanas.

España se vio favorecida por la nueva aplicación de la tecnología en la primera vez que tuvo que recurrir a ella. El gol de Iago Aspas frente a Marruecos que primero se anuló pero que se acabó dando y valiendo que fuéramos primeros de grupo (para lo que nos ha servido). La segunda no tuvo la misma suerte, un partido después. Hubo un agarrón a Piqué, otro a Sergio Ramos. ¿Hubo penalti? Con el VAR, sigue habiendo gente que dice que sí y gente que dice que no, como antes de que existiera. Al final, queda a juicio del árbitro si el agarrón es suficiente para pitar. Porque no creo en las confabulaciones ni en los memes que ponían a Putin en la sala de decisiones. La Rusia ens roba. Pues no. El VAR es tan justo, para mí, que los pequeños, por fin, van a dejar de verse perjudicados en la liga española por las sempiternas ayudas a blancos y azulgranas.

Lo que no podemos es ganar de la manera en que ganamos a Irán, ni tener que recurrir al VAR para ¡empatar! con Marruecos. Porque España no ha jugado a nada, su centro del campo no ha existido y la defensa ha sido tan vulnerable como la de un equipo prebenjamín. Si, además, el portero canta más que su pareja, mal vamos.