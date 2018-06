El VAR, un gran invento... hasta ahora

Está haciendo justicia el VAR en este Mundial y hay que congratularse, pero tampoco podemos estar de acuerdo en que el artilugio traiga la justicia en estado completo. Bien está que haya servido para reconducir situaciones y mejor aún que esas rectificaciones nos hayan ayudado a pasar como primeros a la fase decisiva, pero el VAR no es la panacea que llevará al fútbol a un estado de perfección absoluta, por supuesto que no.

El VAR sólo entiende de rectificaciones que atañen a gol, penalti, tarjeta roja e identificación de futbolistas, pero de ahí no sale. Y, por ejemplo, como no se mete en si fue córner o no, pues se queda si esa raíz del gol fue legal o no. Y así el gol de Aspas no hubiera subido al marcador porque llega precedido de un error arbitral al considerar saque de esquina lo que resultó ser simplemente fuera por la línea de fondo. Y luego está la interpretación de los manipuladores del invento. Ya hay quien dice que el domingo puede manejar el VAR Vladimir Putin, con lo que la imparcialidad habría que darla por descartada. Es broma, pero a ver en la Liga quiénes serán los que estén a los mandos cuando los dos colosos estén en juego. ¿Avisarán al árbitro que Messi o Cristiano estaban en fuera de juego? He ahí la cuestión, en la diligencia existente en avisar al colegiado que hubo alguna infracción o en no mover un dedo y que se vuelva al error humano.

La verdad es que el VAR está resolviendo entuertos en este Mundial y que hasta ahora nos ha ido bien. Sin VAR no habría subido al marcador el taconazo de Aspas y ahora veríamos el futuro de otra manera. Siempre preferí el ojo de halcón en la línea de meta al VAR, pero está resultando en este Mundial mejor de lo esperado. Sólo esas interrupciones con el frasco de las sales a mano para saber si hay que abrazarse o no es lo que juega en su contra. Sólo eso... hasta ahora.