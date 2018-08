Las nuevas tecnologías han revolucionado el mundo y eso es una obviedad. El cine, la música, oficios como el del periodismo, han sido modificados en sus formas de producción y consumo. El deporte no escapa a las generales de la ley y el fútbol ha tenido que sucumbir también a la modernidad. El fútbol es el deporte mayoritario y uno de los espectáculos que más cotizan en el universo. Y en esta matriz, en este Gran Hermano planetario en el que vivimos, el ojo indiscreto también llegaría; solo era una cuestión de tiempo. El mundial de Rusia nos familiarizó con el VAR, y nos demostró que al igual que en el mundo real, la ley, no es igual a la justicia. En este sentido, con la debida cuota de suspenso, la aplicación de la tecnología ha dotado al fútbol de verdad absoluta y le ha quitado dramatismo, tragedia y picaresca. Nos ahorra las discusiones en los bares, donde nunca nos podríamos poner de acuerdo acerca de si fue mano, penalti, fuera de juego o simulación. El VAR es la máquina de la verdad. Es el sistema cuya aplicación es indiscutible, es una especie de control de alcoholemia, donde lo que tú has hecho queda al descubierto y te pongas como te pongas, la verdad científica te aplasta como una enorme losa. En este nuevo orden que todo lo ve, ya han habido víctimas y Neymar es una de ellas. Las constantes caídas simuladas del astro brasileño le han costado la fama de tramposo y los niños se divierten arrojándose al suelo al oír su nombre. Lejos de ser un reconocimiento, es un cartel cuya mala fama, le puede hacer caer de la cima. El VAR te dará lo que te pertenece y te quitará lo que intentas llevarte sin merecerlo. A veces lo que quieres robar. Deja poco sitio a la interpretación, en un laboratorio donde los ojos vigilantes en segundos eternos, determinan lo que es legal y lo que no. El VAR ha llegado para quedarse y ampliará sus competencias. Le quita responsabilidades al colegiado y entrega la decisión a una serie de máquinas. El futuro ya está aquí.