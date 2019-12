En nuestro país todo, por suerte o por desgracia, es susceptible de polémica. Viendo el hecho desde el punto de vista de la libertad de expresión, es saludable, democrático y hasta necesario. Abordando la situación desde el inconformismo, somos el país del vaso medio vacío, donde permanentemente las cosas se ponen en tela de juicio. Los logros conseguidos, los derechos, la situación económica y hasta el bienestar general, incluyendo al fútbol, claro está, son realidades susceptibles de ser mejoradas. También es cierto que todo podría ser peor. Depende la óptica, depende el cristal con que se mire. Observemos a nuestro alrededor y saquemos nuestras propias conclusiones. Toda innovación, todo cambio, no está exento de polémica y la incorporación de la tecnología VAR está siendo cuestionada desde los sectores más conservadores del fútbol. También parece una evidencia que quienes se quejan semana tras semana son aquellos que se han sentido perjudicados. En mi caso he cambiado de opinión. Antes de que el mundo fuera éste, yo creía que la automatización le quitaría al fútbol su aspecto lúdico. Lo robotizaría. Pero ese concepto romántico y conservador encubría también las picardías, las trampas y el teatro utilizado para sacar ventajas, y eso no forma parte del juego. Eso forma parte de una actitud ante la vida. Si la gente supiera que lo están filmando, con seguridad que devolvería la cartera que se encuentra por la calle. Si un jugador se tira en el área, sabe que las cámaras revisarán la acción. El resultado de la incorporación del VAR es la búsqueda de mayor justicia, aunque no sea justicia plena. Por eso las palabras de Zidane después del clásico transmitieron sentido común y tranquilidad. Podía haber aprovechado la situación para atizar el arbitraje envolviéndose en el error y no lo hizo. Prefirió creer y apostar por la mejoría, sabiendo que siempre se puede estar más cerca de la verdad.