Vacaciones consensuadas

Parece que lo lleva de serie, pero desde la llegada de Turki al-Sheikh, el Almería da mucho que hablar, para lo bueno y para lo malo. El otro día, el club anunciaba que había llegado a un acuerdo con las plantillas de primer equipo y filial para que tengan sus vacaciones en el próximo mes, volviendo al trabajo el 4 de mayo. No tardaron las voces críticas en apresurarse en salir para denunciar cómo el Almería podía obligar a sus jugadores a cogerse vacaciones cuando de todas formas no pueden ir a ningún sitio (aunque hay algunos futbolistas que se habían desplazado a sus países de origen). Para otros, fue una medida acertada, inteligente y pionera. Una forma de no abusar del maltrecho estado español con ERTE al tiempo que se piensa en fichar a Neymar, como el Barcelona, por poner un ejemplo. El Almería, de momento, no tiene intención de aplicar un ERTE a sus trabajadores y los jugadores no pierden un céntimo de su sueldo, ni se les obliga a ello. De hecho, a la hora de analizar este movimiento, la gente pasa por alto que en el comunicado se anunciaba el "acuerdo" entre el club y las plantillas. Por tanto, no hubo ninguna imposición, y sí una negociación con consenso para mayor beneficio de jugadores y entidad. Un pequeño detalle significativo. Además, a día de hoy es difícil saber qué va a pasar. El club tiene la intención de volver al trabajo el 4 de mayo, pero lo cierto es que, aunque vuelva, no hay garantías de que la liga retorne. De hecho, tantas opciones hay de que vuelva a haber competición como de que no. Lo mismo estamos jugando partidos durante el verano, que lo mismo la temporada se ha acabado y en julio hay que hacer pretemporada, con lo que a lo mejor los jugadores vuelven a tener más vacaciones en junio, dependiendo de lo que suceda con las competiciones. De cualquier forma, uno no puede más que aplaudir la iniciativa, que sigue demostrando que en este club, por suerte, las cosas han cambiado. No quiero imaginar cómo estaríamos con toda esta crisis con Alfonso García. Mejor no pensarlo…