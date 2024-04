Cuando el entrenador que ha recomendado tu fichaje no cuenta con la confianza ciega, ni el respaldo de la directiva, ya entras con el pie cambiado a tu club y a poco que las cosas le vayan mal dadas a tu mentor, tu futuro en la entidad no tiene visos de tener mucha duración. Le pasó en su día al mediocentro hispano-venezolano Julio Álvarez, Clan de la Térmica mediante, que vino de la mano de Gonzalo Arconada, y le ha pasado al mediocentro africano Baba, que parece poner rumbo a la liga norteamericana. Cómo olvidar sus primeras impresiones cuando enfilaba Almería: “Ni bien, ni mal. Regular”. Baba quizás sabía entonces que no era más que una mercancía en una operación en la que tenía más que perder que de ganar. Porque, como al final se ha visto, deportivamente, el Mallorca salió ganando. Pagó 3 kilos por Samú Costa y medio regaló a Baba, pero ellos han disputado la final de Copa del Rey y deberían certificar su permanencia en breve, mientras que el Almería es carne de descenso desde septiembre. Para hacer las cosas peor, Vicente Moreno lo puso de titular nada más bajar del avión. Y para más inri, lo puso en un doble pivote que descubría sus carencias en la salida de balón. Al pobre Baba le superó la situación. Habló de que no salía de casa por vergüenza. Ha vivido una de las temporadas más difíciles de su carrera y seguro que no guardará un buen recuerdo. En el Almería moderno de Turki, El Assy y Joao, es la enésima transacción desde que llegaron al club. Se supone que le sacarán algún rédito económico a esta operación, pero el precio que estamos pagando con este modelo de gestión es demasiado alto como para que compense. La venta de Baba sería la primera de las muchas que suponemos habrá este verano. Es hasta posible que recuperemos lo invertido, pero el club debería plantearse si hacer 15 fichajes y mil ventas cada temporada es la forma de dar estabilidad a una entidad que quiere llegar a Europa en las próximas campañas. Deberían darle una vuelta, como Florentino se la dio a lo de ‘Zidanes y Pavones’...