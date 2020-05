Valorando lo que se tiene

Mientras los equipos profesionales se preparan para regresar a los entrenamientos de cara a retomar el campeonato en junio, y a la vez que empiezan a salir nombres de posibles fichajes, el Almería sigue trabajando a la sombra, asegurando que su capital deportivo siga siendo rojiblanco. Ayer, a eso de las 6 de la tarde, el club anunciaba por redes sociales las renovaciones de Callejón y Rubén Enri, dos de los puntales del filial y a los que no les faltaban novias. El club, con la nueva propiedad, es otro, y sigue haciendo las cosas muy bien. Callejón y Enri habrían sido los típicos jugadores del filial que habrían salido de aquella manera por regatearle cuatro perras gordas y que, en caso de haber habido competición, habrían desaparecido misteriosamente de las alineaciones almerienses. Por suerte, y aunque muchos aún tengamos muy presente las cosas que se hacían antes, con la llegada de Turki podemos mirar al futuro con optimismo y orgullo y, si hay incertidumbre, no es por ver cuánto duramos en el fútbol profesional, sino por ver cuánto tardará nuestro presidente en colocarnos en la élite como viene diciendo desde que se hiciera cargo. Con el regreso de los entrenamientos, que va a tener varias fases antes de que puedan trabajar todos los jugadores juntos, no está todavía confirmado que la competición vaya a regresar según lo planeado, y menos viendo lo que sucedió ayer en Alemania, con 10 positivos entre las dos primeras categorías del fútbol germano. En Francia la liga ya se ha dado por finalizada. En Italia se intuye que se va a acabar también. La Premier tiene una postura similar a la Liga, pero cogida con pinzas. Es difícil saber qué va a pasar con la competición y más predecir dónde va a estar el Almería la próxima temporada. Lo que sí sabemos es que el club ha estado haciendo los deberes, tiene atado al bloque de esta temporada y va a saber responder a la nueva realidad, sea en Primera o en Segunda. Esa previsión y anticipación, en contraposición a lo del pasado, es la mejor noticia.