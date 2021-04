Valorar más el trabajo

Cuando un equipo pierde un partido, parece que todo lo ha hecho mal, que no ha servido de nada disputarlo si finalmente no se consigue un botín en forma de puntos. Y es cierto que a nivel clasificatorio el no puntuar es perjudicial y hace que nada de lo ocurrido sobre el terreno de juego tenga validez. Es lo que tiene la competición, que aunque compitas y te dejes el alma en un encuentro y hagas méritos de sobra para sacar un resultado positivo, si por un pequeño error no vences o como mínimo empatas, no obtienes fruto ninguno y te marchas con la sensación frustrante de nadar para morir en la orilla. ¿Eso es justo? Creo que no. No vengo a decir que haya que cambiar el sistema de puntuación, aunque tampoco sería mala idea, porque a veces hay equipos que se llevan premios excesivos u otros que sufren castigos que no merecen. No se pueden cambiar los resultados, pero quizás sí la forma de sumar.

Desde una grada, ahora que empiezan a volver los espectadores en algunas categorías, es muy fácil pitar o criticar a un equipo que acaba de caer derrotado. Al final un seguidor se suele dejar guiar por los resultados, porque es difícil ser paciente si el equipo de tus amores encadena tres derrotas seguidas y está muy lejos de su objetivo, pero también los fieles deben ser conscientes de que, pese a no puntuar en algún encuentro, sus jugadores posiblemente lo han dado todo en el campo. Existe un trabajo enorme a lo largo de la semana que no se ve y en noventa minutos los nervios, porque los futbolistas también son humanos, pueden jugar malas pasadas en un momento clave y provocar que el choque se ponga cuesta arriba. También hay que tener en cuenta el factor suerte, que tiene mucho que decir sobre el césped. En el fútbol lo que suman son los goles, pero el trabajo, pese a caer derrotado, debería ser recompensado también.