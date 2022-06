Valores y coraje

Los más viejos del lugar dirán que se me ha escapado el plural en la primera palabra que titula este artículo. Pues sí, pero no. Porque aunque es cierto que voy a usar el nombre de aquel mítico programa de TVE, lo haré hablando de valores más que de valor. Porque la valentía y el coraje son importantes, pero diría que los valores están por delante. En la vida y en el fútbol, que es a donde voy: la UDA quizá haya tardado algo más de la cuenta o lo esté haciendo, que no se aprovechase la inercia del ascenso en 2007 primero y 2013 después. Nunca es tarde. Hace 10 o 15 años se plantaron más barreras que banderas, no se sentaron bases necesarias ni en lo deportivo ni en lo social. Abonarse en 2007 suponía un desembolso de unos 400 euros como mínimo, lo sé de buena tinta. Dolió pagar 450 por mi abono de fondo y 45 euros extra por cada uno de los dos partidos ante Madrid y Barça, al que ni siquiera pude asistir y lo dejé en buenas -pero poco o nada generosas conmigo- manos, pues en mi gesto solidario y fraterno no hubo ánimo de lucro, como sí lo había en aquella directiva de agridulce recuerdo. Aquel regreso de 2013 fue distinto, más asequible económicamente, pero también es verdad que la última campaña en la máxima categoría estaba por suerte cerca en el tiempo y, sobre todo, para nuestra desgracia había bajado el atractivo de aquella plantilla y la de los dos años siguientes hasta acabar descendiendo. Ir al estadio era un acto de fe en 2015 y, para más inri, los años siguientes no supusieron como se preveía que el equipo fuera gallito en Segunda, sino todo lo contrario. Así, con el cambio de propiedad y los nuevos aires en todos los ámbitos que han ido aplicando al club -deportivo, social, imagen…- echarle valor y coraje ya no era necesario para ir al estadio a ver sufrir al equipo sino al revés. Ahora, con este ascenso y la forma que se ha conseguido, sólo queda asentar los valores como se está haciendo, confiar en la mayoría de jugadores que han llevado hasta aquí y conformar una plantilla lo más compensada posible para esta nueva aventura en la máxima categoría. Que no se tuerza, por favor.