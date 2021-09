Vamos a darle 10 jornadas

Almería, 9 de septiembre de 2021. Estimado Piñeiro, si algo me han enseñado las casi dos décadas de experiencia que uno acumula ya en esto del periodismo deportivo es que en Segunda lo mejor es no hacer vaticinios, al menos hasta que hayan transcurrido una decena de jornadas, alrededor de un cuarto de la competición, y ni con esas hay fiabilidad para acertar. Si te expreso mi opinión lo cierto es que las incorporaciones de última hora creo que pueden dar el necesario salto de calidad que el plantel necesitaba en el eje de la zaga, el verdadero punto negro del curso pasado. Siempre y cuando, eso sí, que Babic y Carriço se pongan cuanto antes al 100% en el aspecto físico y se integren pronto en el sistema táctico de Rubi. Lo mejor del mercado, sin duda retener a piezas como las que has apuntado, teniendo que abonar para ello casi 8 millones, pero también traer gratis a efectivos como Curro, Puigmal, Nieto o Portillo.