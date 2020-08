Vamos a ir a más

El coronavirus ha trastocado muchas cosas y al retrasar el inicio de la nueva temporada un mes, también ha retrasado el cierre del mercado un mes, de forma que hasta el 5 de octubre se pueden dar altas, bajas y todo tipo de operaciones. Quizás por eso, y porque el Almería hace apenas una semana que acabó la competición y se encuentra de vacaciones, el club almeriense parece tomarse con tranquilidad este periodo de fichajes, donde el aumento del tope salarial va a jugar un papel importante, pero también las posibles salidas que se puedan producir. Empezando por la de Darwin Núñez, por el que insiste el Benfica portugués, aunque el Almería se remite a la clausula de 40 millones. Turki, a diferencia de su antecesor, no parece desesperado por vender (hace un verano vendíamos al pichichi de la categoría por apenas 1 kilo) y esa es una demostración más del cambio exponencial que ha dado el club con el cambio de propiedad. Hay mucha gente, también en nuestra provincia, que no solo se alegraron de nuestra eliminación en el play-off, sino que están esperando como agua de mayo nuestra desaparición. Esperan que Turki haga bueno al jeque del Málaga y que salga corriendo más pronto que tarde, dejándonos en la ruina. No entienden que nuestro jeque poco se parece al malagueño, que desembarcó en La Rosaleda bajo la promesa de unas facilidades para especulación inmobiliaria que jamás llegaron a darse. De aquellos vientos, estas tempestades para los boquerones. El caso de Turki Al-Sheikh es distinto. No viene a dar ningún pelotazo urbanístico, sino que viene a desarrollar una idea, con su academia Rozam. La semana pasada se presentaba el proyecto de remodelación del Estadio, con una concesión por 50 años, lo que demuestra que el proyecto es a largo plazo. Además, el tema de la ciudad deportiva tampoco se olvida y si antes de la llegada del ministro árabe, el tema de la ciudad deportiva era tan utópico como la llegada del AVE, ahora tengo claro que sí que veremos pronto, antes de lo que pensamos, el desarrollo de ese proyecto. Y mientras, a nivel deportivo, tengo claro que vamos a ir a más…