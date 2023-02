¿Vamos seguros al Estadio?

Hay cosas por las que el club no pueda pasar de puntillas o mirar para otro lado como si con él no fuera la cosa. Me refiero al antes y al durante del partido del pasado fin de semana ante el Real Betis. Antes de que comenzara el encuentro, en la zona por la que acceden los autobuses de los equipos al Estadio Mediterráneo y con la presencia tanto de Policía Nacional como de Policía Local, los seguidores del equipo sevillano encendieron bengalas a la llegada del autobús del Real Betis, cosa que le tienen prohibido a los seguidores del Almería cuando hace lo propio el equipo local, y me parece muy acertada esa medida. ¿Por qué se les permitió a los aficionados del Real Betis? A todo esto, ya ante la exhibición de una pancarta protesta de la grada de animación del club, la Policía pide refuerzos para controlar la situación y que no se vaya de madre. Pues bien, y como se puede ver en las imágenes que dan vueltas por redes sociales, un guardia de seguridad de la seguridad privada contratada por el club para los partidos de casa la emprende a golpes con la porra contra uno de los allí presentes como si no hubiera un mañana. Soberana paliza que le dio tomándose la justicia por su mano. Intolerable el comportamiento de ese miembro de la seguridad privada del club, actuando además en la vía pública fuera del Estadio. ¿Por qué nadie paró esa violencia desmedida?, ¿quién ordenó esa paliza?, ¿o fue decisión propia? Pues estamos seguros... Y, por último, las bengalas dentro del Estadio. A los miembros de la grada de animación se les registra hasta el cielo de la boca para evitar que introduzca cosas prohibidas dentro del Estadio, por la seguridad de todos. ¿Cómo que la misma empresa encargada de esos controles no hizo lo propio con los hinchas del Real Betis? El club debería de tomar cartas en el asunto y, como digo, no pasar de puntillas ante acciones vergonzosas vividas el pasado fin de semana, con un denominador común: la empresa de seguridad privada contratada por el club.