Unicaja Costa de Almería afronta hoy un importantísimo partido a más de 4.000 kilómetros de su tierra. Los de Manolo Berenguel, tras un largo viaje de prácticamente un día, en el que han tenido que utilizar hasta seis transportes diferentes para llegar, ya están en su destino preparados para luchar por una victoria que les allane el camino hacia los cuartos de final de la CEV Challenge Cup. Evidentemente, lo que ocurra en esta ida de los octavos ante el Saaremaa Võrkpalliklubi, se gane o se pierda, no será para nada definitivo, ya que quedará una vuelta por jugarse el próximo día 13 en el Moisés Ruiz. Pese a ello, el cuadro ahorrador viaja, como no podía ser de otra forma, con la mente puesta en la victoria, aunque también los verdes son conscientes de la dificultad que se van a encontrar en la cancha de un rival que es el referente del voleibol de Estonia en la actualidad. Allí, en pleno Mar Báltico, los almerienses echarán de menos la brisa del Mediterráneo y tendrán que hacer frente a unas temperaturas muy bajas, pero en el pabellón donde se disputa este encuentro se topará con todo lo contrario. La afición del Saaremaa aprieta, y mucho, por lo que Unicaja Costa de Almería deberá estar muy concentrado para no sufrir miedo escénico en la isla nórdica. ¿Y cómo combatir el más que posible cansancio de un largo trayecto, el frío y la presión de una eufórica grada local? Si hay un equipo que puede con todo eso y mucho más, ese es el de Manolo Berenguel. Este curso se ha vuelto a Europa después de muchos años de ausencia por temas económicos, pero todos en este continente y en los países del mundo en los que el voleibol tiene tirón, saben el peso que tiene Unicaja en la historia de este deporte. Lo conocen y, sobre todo, lo respetan como uno de los grandes que es. Bien es cierto que no se vive del pasado, hay que actuar en el presente, pero la larga historia que hay detrás del conjunto ahorrador puede motivar más aún al equipo en eliminatorias como esta. ¡Vamos, verdes!