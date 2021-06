Tuvo que ser en El Molinón y cuando el contexto apuntaba a lo contrario. Rubi comparecía con la unidad B en tierras asturianas ante un rival que en casa, y con público en las gradas, se jugaba entrar en el play-off de ascenso. Sin embargo, el cuadro gijonés apenas inquietó al Almería, mientras que los almerienses realizaron el partido más completo desde que el entrenador catalán se hiciera cargo del equipo. Una vez que se confirmaba que del Zaragoza no se podía esperar un favor, era importante asegurar la cuarta posición, pero más aún eran las sensaciones, y el Almería demostró una solidez y seguridad que muchos echábamos de menos. Con la confirmación de la cuarta plaza se confirmaba también que de nuevo nos veríamos las caras en semis con el Girona. El club acabó la fase regular en un tono alto y ha decidido no bajar el pistón. Ha engalonado la ciudad con el lema #VamosConTodo, yendo acompañado de un vídeo que corrió como la pólvora por las redes sociales. El Almería cree en el ascenso y su afición también. Se prepara un recibimiento en la Avenida del Estadio para el partido de vuelta del sábado. Se ha pedido que el club, ya que no dejan aficionados en las gradas, ponga pantallas fuera para animar. Parecía difícil recuperar el ánimo del club y su entorno tras la línea descendiente de los últimos meses, pero se ha recobrado la ilusión en el momento clave y hay que esperar que el equipo haya resurgido en el punto de la temporada donde mas hace falta. El miércoles habrá duelo de ex en los banquillos. Francisco ha recuperado al Girona con un tramo final sensacional. No ha sido una temporada sencilla, por los problemas de plantilla vinculados al tope salarial, y Stuani se ha tirado media temporada lesionado. Aun así, ha logrado mantenerlos con opciones de ascenso y sigue contando con jugadores diferenciales. La otra semi decidirá qué madrileño disputa la final por el ascenso a Primera el 20 de junio. En el play-off se empieza una competición totalmente distinta, con cartas nuevas. Vamos con todo y a por todas...