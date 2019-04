A MUCHOS nos faltó el aire cuando, tras ver cómo caía el Muro al norte de Invernalia, los productores dijeron que la última temporada de Juego de Tronos no llegaría hasta 2019. Y así, sin comerlo ni beberlo, con la vida escurriéndoseme entre los dedos, el invierno se ha acercado por fin y esta noche va a dar comienzo lo que va a ser todo un evento televisivo de los que hacen época. Y no, Juego de Tronos no pasará a la historia por ser la mejor serie que se ha visto en televisión. Desde que siguió sin la referencia de los libros de Canción de Hielo y Fuego adelantando por la derecha a la pachorra de George R. R. Martin, la producción ha perdido en profundidad, simplificándose al servicio del espectáculo y el entretenimiento puro y duro. Pero, sin duda, va a marcar otro antes y después en el mundo seriéfilo, como hicieran anteriormente Perdidos o Los Soprano. Yo ahí voy a estar, claro, porque cuando llega el momento de dar carpetazo a una serie que has estado siguiendo durante tantos años, desde que nos hiciera perder la cabeza junto al honorable Ned Stark, es inevitable hacer repaso de todo lo que has ido viviendo a lo largo de ese tiempo, con quién la has compartido, cómo has ido cambiando y porque ¡DIOS MÍO, VAN A MORIR TODOS!