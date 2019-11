¡Vaya horitas!

La UD Almería de Turki Al-Sheikh sigue dando mucho de qué hablar. De hecho, en un par de meses ha generado muchísimas más noticias de interés que en todo el último lustro bajo el mando de Alfonso García. La última, el cambio en el banquillo rojiblanco. Bien es cierto que el equipo no estaba jugando a nada, pero extraña ver como se manda a la calle, en una acción maquillada como "de mutuo acuerdo", a un entrenador que tiene a la UDA en la segunda posición de la tabla clasificatoria. Muchos pensarán que ha sido precipitado cesar a Pedro Emanuel, otros que el cuadro almeriense necesitaba a un técnico que aportase algo más de vistosidad al juego. Y el elegido para ello, bajo el criterio del jeque, es Guti Hernández. Como era de prever, su fichaje como nuevo entrenador del Almería, anunciado en las redes oficiales del club como si viniese de camino al Mediterráneo el mismísimo inventor de la penicilina, ha generado cientos de comentarios de aficionados, tanto de celebración como humorísticos, ensalzando la fama fiestera que siempre ha acompañado al exjugador del Real Madrid. Que si en Mojácar se hará el agosto, que ahora temblarán los pubs de la capital... Desconozco si Guti seguirá cerrando bares, aunque tampoco es algo que me interese. Lo importante es que haga su trabajo y, sinceramente, como entrenador no es que tenga un currículum muy extenso. Pero por algo hay que empezar. Esperemos que nos sorprenda a todos y el equipo mejore su imagen sobre el césped, siga logrando resultados positivos y se mantenga en la pelea por el ascenso, que es el objetivo prioritario de Turki Al-Sheikh, al que alguien debería recomendarle que, aunque quiera dar visibilidad a la UDA en todo el mundo, estaría bien que dijese a su séquito que se anuncien cosas tan importantes como el fichaje de un entrenador a horas más decentes. Que seguro que a Guti le pilló despierto a la 1:36 de la madrugada, pero por la parte que nos toca a los que trabajamos en un periódico, sobre todo a los compañeros que son padres, es una putada.