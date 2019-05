Ven de campaña conmigo

En el bar nos sentimos como en el programa Ven a cenar conmigo. Ese en el cada día cocina uno. A la cara le dicen "sinceramente me ha encantado" y luego le votan fatal. Hemos hecho lo mismo, pero con las elecciones. Hoy viene la candidatura socialista. Figuradamente, claro, por el barrio no aparecen. Pensarán que no merece la pena intentar convencernos por nuestra querencia a votar en un 75% a su derecha. Su campaña nos ha parecido digna y eso que los entrantes presagiaban lo peor. Lo valoramos mal. Fue ese garabato con forma de indalo beodo sobre el mapa de la ciudad para demostrar la idea de una circunvalación. En campaña han mejorado, aunque parafraseando a la cena, si tuviéramos que ponerles un pero sería que no han arriesgado. Visitas a los mercadillos y a la misma zona de los mismos barrios de todas las campañas. La candidata hizo declaraciones en las que afortunadamente -ahí hemos subido la valoración- no ha caído en el cargante tópico de profetizar el apocalipsis facha. Bien, declaraciones modestas y sensatas. Por los debates le bajamos la puntación. Al pedir el voto debe mirarse a la cámara, al votante y no al folio, porque da igual lo que digas, el elector quiere pensar que le hablas solo a él. Las propuestas, sin aristas, de las que no molestan. Al menos, prometen limpiar todas las calles, que no es poco y no detectamos excentricidades de las que arruinan consistorios. A la campaña socialista, como dicen en el programa le damos un…seis.