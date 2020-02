Vendas y bengalas

Es habitual escuchar a niños echarle la culpa al árbitro de turno después de no haber ganado su partido a pesar de que han sido goleados y el trencilla ha pasado lo más desapercibido posible. Pero la autocrítica no se lleva, siendo una excepción lo de Gutiérrez en la sala de prensa del Estadio Nuevo Los Pajaritos. Esa misma venda en los ojos es la que tienen ciertos familiares, quienes disfrutan más que los propios críos en los partidos de fútbol base pensando que ese vástago va a solucionar su frustración en la vida. Algunos van más allá con la venda y quedan para hablar con el presidente de turno si su hijo se queda fuera de una convocatoria por primera vez debido a que el técnico así lo ha considerado. La campaña antiUDA ha llegado a los medios de comunicación, tirando de su habitual colaboracionismo, con gente que trabaja en prensa sin haber pisado una facultad de Ciencias de la Comunicación; muchos de ellos, jefes de sección, incluso en medios públicos, algo que debería estar prohibido. Mientras sujetan su bengala de ultra desde su redacción alentan a la masa a que crea que Tebas, el colectivo arbitral y el vecino del quinto han orquestado una campaña para que el Almería no ascienda. Y ya saben lo que ocurre cuando una mentira es mil veces repetida. Y parte del populacho, con esa venda en los ojos, se lo cree, mientras Gutiérrez tira de autocrítica. No hace falta nada más que leer un comunicado de la Federación de Peñas publicado ayer -con una ortografía peor que la de mi ahijado de cinco años- en la que el Área 51 es una broma comparada con la campaña antiUDA. Hablan de 'cánticos' cuando no han cantado ni en el karaoke, sólo cuando El Assy les leyó la cartilla. Alguno aún pensará que esta crítica es porque echo una mano a niños de un equipo del Poli Almería y, como para estos personajes de Twitter sólo existe el blanco y el negro, se piensan que, por no ser un palmero, pretendo que pierda la UDA