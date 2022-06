¿vender a cualquier precio? Parece una pregunta cuya respuesta es bastante sencilla. Esta semana ha vuelto a levantarse ruido en torno a la figura de Sadiq Umar como la gran venta del verano. Muchos rumores hasta el momento en un mercado que ni siquiera ha dado comienzo. Da la sensación de que el Almería tuviese que vender a bajo coste observando el revuelo generado a partir de algunas informaciones. Aunque, volviendo a la pregunta inicial, es todo lo contrario. En un contexto de nulas necesidades económicas, el equipo de Turki Al-Sheikh venderá cuando considere que la oferta económica se ajusta a lo que pide por un jugador. Es decir, en el caso del delantero nigeriano parece que no hay más debate que treinta millones de euros o nada. Una posición que se puede considerar atrevida, desafiante, pero nada que ver. Porque cuando un club paga un precio por un futbolista, desde mi punto de vista deja de ser un montante que esté fuera de mercado. En el momento que un club pague X por los Sadiq, Samú, Ramazani o Robertone, cualquier discusión quedará anulada, ya que un club ha considerado oportuno pagar ese dinero. Es el mercado, amigos. Evidentemente, esto viene de unas cuentas saneadas que permiten pedir altos precios por tus futbolistas estrellas, qué duda cabe. Y este es el motivo por el que pienso que se va a mantener la gran parte de la columna vertebral del equipo. Pocos conjuntos alcanzarán las cifras que se están pidiendo por los jugadores más cotizados del plantel indálico. No es un asunto secundario, ya que también es un mensaje que debería de comentarse más de cara a tranquilizar a una afición que no quiere perder muchos de los símbolos del ascenso. Un mensaje que tampoco hay que manipular. Gui Guedes no llega para sustituir a Samú Costa. Milovanovic no llegará para sustituir a Sadiq. Insisto. 30 de junio. Calma. Cualquier parecido con la realidad ahora será pura coincidencia en septiembre.