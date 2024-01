Hubo una época, no hace tanto, en la que uno no podía ir por Almería sin ver la cara de Turki Al-Sheikh tres o cuatro veces a la semana. Cuando no había una lona gigante agradeciéndole alguna donación había noticias elogiando su figura o tuits del mandatario dejándose querer, pasando por canciones horteras en la que se le ensalzaba. Esto sin contar lo del estadio, donde nos sobrecargaban con pancartas, banderas e incluso tifos con su rostro deslumbrante. Hasta se inventaron una peña que lucía más caras del presidente que escudos del Almería. Todo orquestado por la entidad, en una especie de Turki adorando a Turki tan turbio como ególatra. Pero también hubo aficionados que se rindieron a los encantos del saudí y sucumbieron a adquirir merchandising con su figura, luciéndolo por diferentes estadios nacionales. Todo era poco para su excelencia. Debíamos rendirle pleitesía. Algunos mirábamos escépticos semejante show. Una cosa era estar agradecidos al tipo que seguramente nos libró de descender a Segunda División B y otra bien distinta era convertir esto en la Unión Deportiva Turki. Pero buena parte de la masa social se dejaba hacer en una muestra de la poquísima solera que tenemos como hinchada. El grueso de la prensa también lo fomentaba, cómplice. Impensable en cualquier otra ciudad con cultura futbolística. Pero eran buenos tiempos y todo valía. Ahora no lo son, y es precisamente en estos momentos cuando llevamos meses reclamando, casi exigiendo, saber de Turki. Necesitamos explicaciones y previsiones. Conocer qué ocurrirá en el futuro, si sigue habiendo interés de la directiva y si los proyectos previstos continuarán pese al descenso de categoría. Pero justo ahora el jeque se ha escondido. De encontrárnoslo de forma diaria a acumular meses sin más noticias suyas que su preocupación por enriquecerse con el Dreambeach. Callamos con sus excentricidades y ahora nos hundimos con sus silencios. Espero que, al menos, esto ayude a reflexionar. Un club es su idiosincrasia. Él lo compró, pero nosotros nos vendimos.