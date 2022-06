Ventaja negociadora

Almería, 30 de junio de 2022. Estimado Piñeiro, no cabe duda que el Almería parte con dos ventajas de cara al inminente mercado veraniego. La primera de ellas es que por primera vez desde el aterrizaje de Turki Al-Sheikh la dirección deportiva está pudiendo confeccionar el plantel de forma reposada. En 2019 llegaron en pleno mes de agosto y tanto en 2020 como en 2021 estuvieron condicionados por la disputa del play-off de ascenso. La segunda, y no menos importante, es como bien apuntas que el Almería es uno de los 5 clubes de Primera que no necesitan vender para cuadrar el límite salarial, lo cual les otorga una posición de fuerza en las negociaciones de compraventa, muy particularmente a la hora de facilitar salidas. Los tiempos de saldos con Alfonso García ya se han acabado y muchos clubes tienen que ir asumiéndolo. Con el músculo financiero actual la UDA puede permitirse el lujo de pagar sueldos altos y nunca venderá por debajo de sus expectativas.