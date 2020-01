Ventilador en marcha

Almería, 30 de enero de 2020. Estimado Piñeiro, como en casi todo la virtud radica en el término medio y entre la estricta aplicación de la normativa por parte de la LFP (que hace la vista gorda cuando le interesa o conviene) y las tentativas del Almería para incrementar artificialmente su tope salarial debe haber algún punto de acuerdo. La sensación que le queda al aficionado rojiblanco al final es de frustración porque ha visto cómo a lo largo de la ventana invernal el club ha intentado acometer fichajes como los del brasileño Gustavo Scarpa o el argentino Matías Palacios y, pese a tenerlos apalabrados, se fueron al traste por la asfixiante vigilancia ejercida sobre la UDA y reconocida por el propio El Assy, que habló abiertamente de presiones de otros clubes sobre la patronal. No sé si la táctica de activar el ventilador será la más inteligente, de momento ha convertido al egipcio en ídolo local. Aquí ya se sabe que el que no llora, no mama.