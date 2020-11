Imagino que a muchos les sucederá como a mí. En estos tiempos de redes sociales, WhatsApp y demás, me bombardean a diario con todo tipo de fotos, memes, cadenas, vídeos y demás. Soy de gatillo fácil y borro por defecto, ya que la mayoría de las veces no me da tiempo a ver todo lo que me llega. Hay ocasiones que me llega el típico vídeo que dice "ver hasta el final" y lo que hago es irme directo al final. Tragándome como me tragué los partidos de Sabadell y Vallecas, ojalá que hubiera tenido la opción de ver el final del partido, el último suspiro, para así ahorrarme el cabreo que tuve durante buena parte de ambos encuentros. Los goles in extremis de Ramazani y Cuenca han supuesto seis balsámicos puntos que nos han colocado en la zona alta, y eso a pesar de que aún tenemos un partido menos. En ambos casos, el Almería presumió de profundidad de plantilla, ya que utilizó dos once titulares distintos. Tuvimos algunas fases de buen juego, y otras bastante desesperantes. Contra el Rayo estuvimos jugando en superioridad más de 50 minutos, y aun así no pudimos ganar el encuentro hasta el último coletazo de partido, cuando los madrileños creían haber salvado un punto. Fue tras un córner precedido por un remate de Ramazani en frontal de área pequeña, despejado por un defensor rayista. Lazo, que lleva unos meses en los que parece haber perdido la confianza y magia de antaño, por fin puso un centro más alto de medio metro para que Cuenca, de soberbio testarazo, llevara la locura a la expedición rojiblanca y la tranquilidad a Pepe Gomes que, con sus virtudes y defectos, ha puesto a su equipo arriba. Ha sido una semana en la que el portugués nos ha descolocado. Sus once cambios en Sabadell, y de nuevo once cambios en Vallecas, son algo que solo veíamos en pretemporadas. Pero le salió bien. En ambos casos, sin embargo, sus lecturas del partido no fueron muy buenas, a mi parecer, y sus cambios llegaron tarde y mal. Pero se ganó, que es lo importante. Técnico y jugadores necesitan tiempo y con las victorias es lo que están ganando, no solo puntos…