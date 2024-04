El verano en Londres suele brillar por su ausencia. Solemos hacer chistes y memes porque pillamos dos o tres días seguidos de sol y luego ya vuelve un tiempo más típico del oroño, lluvias incluidas, y decimos que el verano de tal año duró estos dos días o aquellos de aquel mes de verano. El efecto Mel y esa enajenación mental transitoria que supuso la victoria de Las Palmas ha venido a ser como el período veraniego londinense: una anécdota. La alegría nos duró lo que tardó en empezar el partido contra Osasuna. Literalmente. La plantilla del Almería se empeña en dar la razón a aquellos que sostienen que son muy malos y dejan sin argumentos a aquellos que creen que no son tan malos como dice la tabla y como vienen demostrando semana a semana. Viniendo de una victoria y, en teoría, con dinámica positiva, no tiene ni pies ni cabeza la falta de concentración y nervio con la que saltamos al terreno de juego. Lo del segundo gol es para echarle de comer aparte. Y para rizar más el rizo el VAR se unió a la fiesta al desentenderse y no anularlo, ya que no debió subir al haber salido el balón completamente. El 0-3 final fue un jarro de agua fría, una vuelta a la cruda realidad, una bofetada que no se merece una afición que, a pesar del aguacero del sábado, y del frío poco habitual en nuestra tierra, acudió en masa (casi 11.000 espectadores) para ver otro espectáculo lamentable. Pepe Mel asumió su responsabilidad y reconoció que el primero en equivocarse había sido él. También dijo que los jugadores sufren, y yo no digo que no sea verdad, pero los futbolistas y el club no están a la altura de una afición que merece mucho mayor reconomiciento y respeto a todos los niveles. Es difícil asimilar lo de esta temporada. En los años que llevo siguiendo al club ha habido campañas vergonzosas que acabaron con descensos a Segunda A, Segunda B y Tercera, pero lo de este Almería se lleva la palma y creo que tardaremos mucho tiempo en olvidarlo. Que se acabe esta temporada lo antes posible, por favor. No nos merecemos seguir con este suplicio...