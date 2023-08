Vergüenza Mundial

H ACE poco más de una semana la selección española femenina se proclamaba campeona del mundo tras imponerse en la final a Inglaterra. Lo que debía ser alegría a más no poder y acaparar todas las portadas y las tertulias ha tornado en una de las mayores vergüenzas vividas en el fútbol de nuestro país en los últimos años. Cuando todas las miradas tenían que estar puestas en las veintitrés futbolistas que consiguieron la soñada estrella, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, acaparó una vez el foco mediático debido a su indigno comportamiento y el más que famoso beso a Jenni Hermoso convirtiéndose en el enésimo escándalo que protagoniza desde que está a los mandos del máximo órgano rector del fútbol español. Unos acontecimientos impropios de alguien que ostenta un cargo de tanta importancia como el suyo y que ha superado nuestras fronteras, convirtiendo a España en el hazmerreír internacional. Por si no fuera, lejos de asumir su error y hacer autocrítica, Rubiales ha venido poniendo en los últimos días excusas vacías en las que no duda en echar la culpa a terceros. Así, su comparecencia del pasado viernes en la Asamblea General Extraordinaria fue el enésimo bochorno que protagoniza, dejando por los suelos la imagen de nuestro fútbol, por no hablar de su lamentable explicación del momento del beso a una de las campeonas del mundo como Jenni Hermoso y defendiendo lo indefendible. Por si no fuera poco, todos esos aplausos de los presentes en la sala en pleno discurso de Rubiales son tan solo un granito más en la vergüenza en la que han convertido a nuestro balompié en un momento en el que se debería estar hablando del Mundial conseguido en tierras australianas. Uno no puede evitar preguntarse quién le aconseja, puesto que difícilmente podría salir del paso de peor manera de la que nos viene acostumbrado. Todo ello mientras los distintos departamentos de la RFEF no han dejado de trabajar para los intereses del señor Rubiales por encima de los del órgano rector del fútbol español. ¿Tan difícil es que alguien en la RFEF le pare los pies? Váyase señor Rubiales, váyase.