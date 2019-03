Estamos ya en pleno Carnaval, aunque nunca he tenido claro cuándo es exactamente. Me suena que llevan un tiempo con concursos de chirigotas, comparsas y murgas (¿No son todas la misma cosa?). Pero fue el jueves cuando se dio el pistoletazo de salida a los días ¿grandes? con el pregón, a cargo del señor concejal disfrazado, que daba más miedo propio de Halloween que alegría de Carnaval. Hoy acudiré al desfile, claro, pero porque cuando hay niños pequeños por medio, tus fobias quedan de lado por darles a ellos el gusto. Otra cosa es que me pillen disfrazado, ni con una simple máscara. No es don Carnal santo de mi devoción, no. Habría que analizar cuánto de trauma infantil hay. Puede que venga del incidente de cuando estaba en parvulitos y me disfracé de demonio rojo el día equivocado, cuando todos mis compañeros iban de un sobrio gris de uniforme. O porque solía ponerme malo y vomitar siempre que me daba por ponerme un disfraz. O simplemente porque me da vergüenza. Vergüenza que les falta precisamente a los que se empeñan en disfrazarse de mujeres. Dejadlo ya, estamos en 2019 y no sois Millán Salcedo.