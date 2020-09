Una media de cuatro coches pita por sesión cada vez que se sale con la bicicleta a hacer deporte. La DGT hace especial hincapié en no coger el coche después de ingerir alcohol o drogarse, no superar la velocidad límite establecida o no usar el móvil mientras se conduce. Sin embargo, en la práctica cualquiera puede conducir, estando todas las localidades a la altura de Baza en cuanto a dificultad de lograr el carné se refiere. Así se entiende que haya conductores que tras diez años conduciendo aún no saben circular por las rotondas. O estos locos al volante que no respetan a los ciclistas. En este punto habrá algún chimpancé pensando que los ciclistas tampoco respetan a los conductores de otros vehículos, como si eso fuese un agravante para lo primero. La escena es sencilla. El coche va detrás del ciclista sin poder adelantar porque en el carril contiguo hay otros circulando en sentido contrario. Detrás hay alguien pitando, como si esa fuese la solución. Entonces el primero adelanta cuando puede pegando un buen pitido y diciendo el manido "¿para qué está el carril bici?". Como si la posibilidad de usar éste fuese una obligación. Quizás no conozcan la limitación de velocidad del mismo o el derecho de la bicicleta a ir por la carretera. Y encima hay que dar suerte de no ser atropellado. Vergüenza también la cabeza pensante que ha diseñado el carril bici del puente de la Avenida del Mediterráneo sin tener en cuenta las dimensiones de la bicicleta. Y sí, no se preocupen los chimpancés que sepan leer y hayan llegado hasta aquí. Que también hay ciclistas primos del mencionado arquitecto. Esos ciclistas que usan el carril bici como si estuviesen corriendo el Tour de Francia. Esos ciclistas que quieren ser respetados, pero no respetan. Esos ciclistas que pretenden ser un vehículo más, pero que se saltan los semáforos, por ejemplo. La única solución pasa por no dejar tener hijos a los necios. No se me ocurre otra.