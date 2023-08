Vértices de una feria

últimamente sabe a poco la feria taurina de Almería; pero a tenor de la afluencia de público no hay otra solución que reducir el ciclo. Nos llevamos una gratísima sorpresa al comienzo de la Feria con el debut del joven Samuel Navalón, un valenciano que sorprendió a lo grande con una personalidad arrolladora. Jorge Molina se llevó una merecida oreja y los novillos de Núñez de Tarifa dieron un gran juego. Emilio de Justo revalidó en Almería su triunfo del pasado año y mostró su buen momento ante una desigual corrida de Criado Holgado. Talavante, con un medio toro al que pudo desorejar si no pincha, y con otro mejor al que cortó una oreja y no dos pero parece que los presidentes lo persiguen. El lote de Aguado no permitió mucho al sevillano. La alternativa de Martínez, con una descastada corrida de El Parralejo, sustituta de la rechazada de Núñez, fue exitosa. Es torero serio, de toreo del bueno y tanto en el de la alternativa, que duró un suspiro y se rajó, como en el sexto, que también manseó, demostró que entra en el escalafón con todos los honores. Su padrino, Juan Ortega, realizó una faena para el recuerdo en el cuarto y Roca Rey que no falla, le cortó las dos a un toro sin fondo y se le fue en la espada una del quinto. Ha habido cosas interesantes que ojalá sirvan para que vuelva la Almería taurina que siempre fue.