Suelo escuchar con bastante atención las ruedas de prensa de Fran Fernández. Nunca entenderé a esos entrenadores que tratan su comparecencia como un mero trámite y sueltan tópico tras tópico con el único afán de pasar de puntillas por ese incómodo momento. Bajo mi punto de vista, hablar ante los medios es una herramienta más para cualquier técnico, ya que una rueda de prensa es un altavoz con el que transmitir ideas que sirvan para alentar a la afición, convencer a los medios y generar confianza en su plantilla. Fran Fernández lo sabe y, como consecuencia de esto, ofrece unas comparecencias más que interesantes, cargadas de contenido y en las que se aprende, y mucho, de fútbol. Este viernes, en la rueda de prensa previa al choque frente al Rayo Majadahonda, el almeriense fue preguntado por la cómoda situación clasificatoria del equipo. "No sé si será algo que juegue a favor o en contra", respondió Fran. Podría haberse quitado esa pregunta con un tópico en el que nos hablase del partido a partido o de no mirar la clasificación, pero fue sincero. El entrenador es consciente de que esta posición en la tabla puede actuar como elemento motivacional de su plantilla, pero también de que, por el contrario, puede propiciar algún tipo de vértigo a unos futbolistas que no esperaban verse peleando por luchar por el playoff. Se acordó Fran, tras la difícil victoria ante el Sporting, de aquellos que dudábamos de este vestuario antes de iniciar la temporada, en un movimiento, también, meticulosamente estudiado por el técnico. Sin embargo, el afán del equipo, los soberbios conceptos futbolísticos que el entrenador está inculcándole y la evolución que están experimentando algunos jugadores nos han hecho cambiar de idea a todos. Ahora, esta plantilla debe creerse que puede ganar en Madrid y asaltar el playoff. Dejar el vértigo a un lado es sencillo. Al menos, mucho más que volver a enganchar a la afición tras cinco años de desidia y hastío. Si lograron eso, estos jugadores pueden conseguirlo todo.