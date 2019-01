Con el titular de esta columna no aludo al clásico de Hitchcock, obra maestra donde las haya, sino más bien al mareo que puede estar experimentando el Almería ahora que se ha visto abocado a dar un salto a la zona noble de la tabla. Controlar esa sensación ilusoria de que las cosas externas están desplazándose alrededor de uno mismo es lo que le toca a Fran Fernández y no voy a ser yo quien a estas alturas le ponga pegas a este equipo.

Cabe ser prudente porque ya han demostrado que saben callar bocas. Les costó arrancar, pero lo consiguieron y desde entonces siempre han dado pasos adelante. El complicado inicio de la segunda vuelta con Cádiz, Osasuna y Málaga de forma consecutiva, no está siendo nada sencillo y pone a este plantel novel ante una nueva dimensión de la que a buen seguro volverá a salir con éxito. Gestionar ese salto de calidad ante el que se ven asomados no debe ser sencillo.

No en vano se trata de jugadores jóvenes, muchos de los cuales se estrenaban este año en el fútbol profesional, por lo que incrementar la presión sobre ellos podría provocar el efecto contrario. Por eso no está de más lo de ser ambiciosos, pero sin perder la perspectiva. Lo malo de una Segunda que se eterniza en jornadas es que quienes viven en tierra de nadie acaban por aburrirse, pero tras tres años desquiciantes mejor pasar uno de transición que verse de nuevo asomados al precipicio.

En las próximas siete u ocho jornadas se van a aclarar definitivamente los objetivos por los que peleará este Almería allá por mayo. Restan cinco días para el cierre del mercado invernal y aún queda tiempo para llevar a cabo un necesario lifting que le evite a FF tener que dejar cada fin de semana a siete futbolistas fuera de la convocatoria. A partir de ahora todos los detalles cuentan, como que Demirovic se enchufe pronto y ayude en la definición, el lunar a subsanar.