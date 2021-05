Viaje sin rumbo

En el momento clave de la temporada la UD Almería camina sin rumbo. No va a ser este un artículo pesimista sobre los playoff que pueden llegar jugarse en unas semanas. Digo pueden porque los rojiblancos se han metido en un lio. Y esto recuerda a la temporada pasada. Cambio de entrenador, equipo irregular, jugadores con discusiones en el campo…no pinta bien, pero las opciones están ahí. Seis puntos en juego y solo una victoria en los últimos cinco partidos. Rubi solo puede poner parches en el planteamiento que tenga en la cabeza, porque no tiene tiempo en que sus jugadores se adapten a su filosofía. Es normal, no hay tiempo y sacar puntos es ahora lo primordial.

Los otros equipos que están en liza tienen las sensaciones opuestas que el equipo almeriense. El Rayo Vallecano ha vuelto a renacer, el Girona se muestra imparable, el Leganés sigue sin perder y el Sporting viene con fuerza. El objetivo es clasificarse para el playoff y luego empezar a pensar en como superar eliminatorias. Pero solo hay una opción para que eso suceda. Recuperar la mejor versión de los futbolistas clave. Sadiq, Lazo, Morlanes, Makaridze o Samu Costa. Obviamente no están dando el rendimiento que se espera de ellos y es el momento para que tiren del equipo.

Espero que nadie en la UD Almería este pensando en el partido de la última jornada ante el Sporting de Gijón. Porque el encuentro importante es el del Logroñes. Se juegan el descenso y no hay equipo más peligroso que aquel que debe ganar para no bajar de categoría. Esperemos que el Almería vuelva a encontrar su rumbo. Quizás tiene que tirar más de corazón que de fútbol. Pero no olvidemos que los equipos que acaban ascendiendo suelen ser los que van de tapados y nadie cree en ellos. La UD Almería está bordando a la perfección ese papel. Esperemos que acabe con final feliz y no en tragedia esta semana.