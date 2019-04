Vicente Ferrer Vicente (Viator, 1900-Pechina, 1989). Pintor naíf descubierto por el indaliano Jesús de Perceval mediada la década de 1940, Vicente Ferrer Vicente sintió siempre, como el mismo confesase en varias ocasiones, «la inclinación de pintar»: «…no sé cuando empecé a pintar, que yo no he aprendido nunca, porque esto mío es una inspiración de Dios, una bendición divina, y la tengo desde que nací». Un convencimiento éste que, dado el profundo misticismo que le caracterizó, le llevó a concebir su pintura como algo alejado de mercantilismos: «…yo no vivo de la pintura porque estaría feo vender una bendición que Dios me ha dado», confesaba en 1972 a Fausto Romero-Miura.

Iniciado muy pronto en el ejercicio autodidacta del dibujo, Vicente Ferrer indicó en diversas ocasiones que, antes de 1972, tan sólo pintó en dos etapas: durante los años de juventud previos a ocupar la plaza de enterrador en el cementerio de Pechina en 1923, tiempo durante el cual alternó la práctica artística con diversas ocupaciones profesionales -estibador, albañil y agricultor-; y cuando su mujer enfermó mortalmente: «…fue entonces cuando empecé de nuevo a pintar las cosas que tenía en la memoria». Rondaba ya nuestro pintor, cercano a la jubilación, los sesenta años.

Artista que clasificaría sus cuadros como memoriales, industriales e ideales -«los memoriales son los que recuerdo; los industriales, me avergüenzo de ellos, son los que pinto para vender…, y los ideales que son los que más me gustan, los que yo invento sobre la marcha»-, Vicente Ferrer expuso por primera en 1947, con motivo de la colectiva celebrada en Pechina durante el I Congreso Indaliano. Una muestra a la que seguirían las dos individuales que, impulsadas por Perceval, celebró, con notable éxito de público y crítica, en la Biblioteca Villaespesa de Almería, en 1956 y 1963.

Galardonado con sendos accésits en los certámenes provinciales organizados en Almería en 1966 y 1967, sobre el artista y sus ingenuas imágenes se pronunciaba Jesús de Perceval en 1956 señalando que, «es un primitivo con toda la angélica gracia pechinera […] Él sabe mostrarnos cosas, contarnos los pueblos, como sólo podría hacerlo el diablo Cojuelo, llevándonos por los aires, levantando las tapas de las tejas de las casas, cruzando carreteras, pueblos y valles, viendo cómo la gente se mueve y se afana».

En 1972, dos años después de quedarse ciego totalmente, es intervenido quirúrgicamente y recupera parcialmente la vista. Si bien aquello, tras la tristeza en la que lo sumiese el fallecimiento de su esposa, insuflaría en él nuevos ánimos -«Ahora voy a iniciar mi tercera etapa en la pintura […] Voy a pintar todo lo que tengo en la memoria, todo lo que he soñado tantos días cuando la luz para mí era una adivinanza, que nunca acertaba», confesaba a Ruiz Esteban en 1973-, como señalasen algunos de los almeriense que lo conocieron, no queda constancia de que volviese a pintar.

Artista representado también en la colección permanente del Museo de Arte Doña Pakyta de Almería, algunos de los paisajes -imaginarios o ensoñados- e interiores de Vicente Ferrer pueden verse actualmente en la muestra temporal 'A la sombra del Aduanero. Arte Naíf Almeriense', expuesta en el Museo de Arte de Almería - Espacio 2 hasta el próximo 5 de mayo.

*Doctor en Historia del Arte y Director de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino