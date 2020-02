Víctimas y cómplices

Si ha llegado usted hasta esta columna, está a punto de asistir a una explicación rápida de cómo funcionan las 'fake news', un fenómeno que abunda en la red y que nos asalta diariamente. Y la ilustraremos con un ejemplo cercano y reciente: el rumor que ha corrido de que Gutiérrez tiene pie y medio fuera del Almería por salir de fiesta con sus jugadores.

La historia es simple. Un portal de Internet, Fondo Segunda, publicó una información que sostenía que el técnico iba a ser destituido. Entre los motivos, el autor soltaba lo siguiente: "Como ese [rumor] que corrió como la pólvora, que indicaba que el técnico cerró un local para una fiesta con parte de la plantilla. […] Un rumor, y sólo eso, lo que no supone un hecho cierto y demostrado". Aportar un cotilleo para reforzar tu información está mal, aunque a continuación se le dé la categoría de rumor. El daño se hace igual. Pero hay una cosa peor: coger esa información, descontextualizarla, otorgarle credibilidad y publicarla en tu web. Es lo que hizo el portal Revista El Balón. "Apuntan a que Guti puede ser destituido del Almería por salir de fiesta con los jugadores", rezaba el encabezado. Su fórmula, sencillísima: un titular llamativo, una información sacada de contexto y un personaje jugoso. El resultado no se hizo esperar: más de 2.000 retuits, grupos de WhatsApp echando humo e, incluso, medios locales y nacionales haciéndose eco de una información nacida de un simple rumor. Y sí, el lector es víctima, pero también cómplice. Vivimos en la era de la inmediatez. Nadie quiere perder tiempo. Nadie se entretiene leyendo. Nadie indaga. Ahora, uno ojea un titular y su mente imagina el resto. Y, claro, ocurre esto. Cientos de individuos comparten un titular chocante, pero falso, y contribuyen a difundir un bulo. Sean selectivos. No se crean lo primero que les llega. Diferencien entre medios serios y webs sustentadas por aficionados. El periodismo de calidad depende de los periodistas, pero también de los lectores.