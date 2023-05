La temporada del Almería se puede encarrilar en un partido señalado en rojo en el calendario. Contra el colista (que puede confirmar su descenso hoy) y en los Juegos Mediterráneos. Un escenario propicio para vencer y alcanzar los respetables 36 puntos. Hasta ahí, la vie est belle. Todo tan de color de rosa que acaba resultando, paradójicamente, inverosímil. Quizás alguien con cierta perspectiva y sin que el equipo indálico le importe lo más mínimo no entenderá de lo que va la película. Solo me hace falta decir una palabra para que los lectores menos audaces acaben de entender este inicio: Alcorcón. Otro día contra el colista. Otro partido en casa. Otro encuentro con la victoria segura. Y para casa con cara de tonto. Podría ser casualidad, pero la mayoría de los aficionados con los que he hablado de este choque tienen bastante interiorizado que el equipo no va a ganar. Incluso alguno apuesta por una derrota sin paliativos. Lo que han tenido que ver esas criaturas para llevar consigo esos pensamientos, diréis algunos. No os falta razón. Han visto cosas que darían una mala noche a cualquiera. Pero resulta que en esa desconfianza permanente se mueve el aficionado rojiblanco. A no dar nada por hecho. El pasado miércoles, con un 0-2 y uno más, se hizo un incómodo silencio con el tanto de Borja Mayoral en el fondo norte del Coliseum, conocedores de lo que podría ocurrir. La historia de (casi) siempre. La de "esta película ya la he visto", con ese tono de preocupante pesimismo. Uno de los tantos complejos que arrastra un seguidor de un equipo como el Almería que, a pesar de lo que puedan pensar muchos, para nada me disgusta. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Claro, que para seguir en Primera División hay que ganar hoy. Ya no solo por la permanencia, sino para no escuchar a tu vecino de la grada diciendo aquello de "esta película ya la he visto".