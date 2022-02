Dos tercios". Así empecé la previa del Málaga-Almería cuando aterricé el sábado tarde con mi acompañante en las inmediaciones de La Rosaleda. El propietario del Kiosco Bocadillos Manolo me miró con extrañeza, entendí que debía reformular mi petición y le pedí "dos cervezas", a lo que él respondió con dos latas de Victoria murmurando que era lo que había ahí. Y tan felices empezamos la tarde como acabamos la noche malagueña, con victoria. Poco antes, buscando aparcamiento, ya creí ver alguna cara conocida entre una legión de almerienses que esperaban la llegada del bus de la UDA escoltados por policías malagueños. Hubo muchos cruces de conversaciones con aficionados de allí, casi todas cordiales. Pero lo que más tuvimos fueron encuentros con amigos que por ahí andaban, algunos desde mediodía y con intención de alargar la noche si las fuerzas no flaqueaban. Se había comparado mucho este desplazamiento con el de Lorca en 2007 y el de Villarreal en 2013. A toro pasado, podría afirmar que superó en cierto modo a cualquiera de ellos y por supuesto a otros muchos en los que también he estado, incluyendo otro a la propia Rosaleda, al antiguo Madrigal, algunos a Valencia o incluso uno muy emotivo para mí: cuando viví un Barça-Almería en el Camp Nou 24 horas después de asistir en Cheste al último concierto de los entonces reunidos Héroes del Silencio. El ambiente antes, durante y después de esta victoria de la UDA en Málaga fue indescriptible e inolvidable. Sólo si eres uno de esos dos mil privilegiados que pudimos vivirlo podrás entender que no exagero un ápice en mis apreciaciones. Si no, lo siento, te perdiste algo que, al menos yo, pocas veces había vivido en mis cuatro décadas de pasión futbolera. He celebrado ascensos de la UDA o títulos de la selección con cotas de euforia lógicamente mayores. Pero lo que supuso ese partido del 12 de febrero de 2021 en Málaga para la afición rojiblanca debe marcar un antes y un después en la aún corta historia del club: nos hacemos grandes y esa es la mayor victoria.