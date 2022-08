Vida y muerte de Chepe ValdésActo final. El desfile de los muertos

En esos años, Chepe el joven, al que muchos llamaban ya Don José, se había recibido abogado por libre y había logrado establecerse con holgura en su casa familiar. Era uno de los pocos vecinos de Holocausta que tenía chófer, Onofre, un viejo sindicalista con el que Chepe ya no tenía deudas, porque las había saldado después de la guerra. Y ahora conducía para él su precioso León Bollé de 1925, comprado a un hábil industrial francés que se lo vendió a precio de amigo después de que lo defendiera en un enrevesado pleito con herencias de por medio.

Don José conocía a Onofre desde los tiempos del gobierno Lerroux, porque él también formó parte de la corporación municipal, aunque por el Partido Socialista. Era entonces un seguidor entusiasta de Largo Caballero y cuando los militares se levantaron se colocó su mono azul, como venía haciendo desde hacía años como mecánico de la compañía de la luz, aunque esta vez dejó la llave Stilson y el trinquete en su mesa de trabajo y prendió en su lugar el Mauser que le había proporcionado el partido. Se fue directo al frente, dejando en casa, tan compungida como decidida, a Encarnación, su mujer y sus cuatro hijos. Encarnación, esos años, tejió tantas guerreras y pantalones y tantas tiendas y chubasqueros verde oliva, que la llamaron la Penélope Roja. Ella no alteró su semblante guerrero hasta que los generales entraron en Holocausta, como en toda España, aplastando igual la inocencia que la gallardía. Y fue precisamente Encarnación, la misma madrugada del 21 de julio, cuando Áulide era ya del comité, la que agarró a Chepe el joven, antes de que lo hicieran los hombres de Millán, un ratero que se había afiliado a la CNT y que estaba esmerado en limpiar la ciudad de fachistas. Lo metió en un carromato, embutido en un capazo andrajoso, con la ayuda de su cuñada y lo escondió en un viejo pozo ciego sobre el que ahora había un almacén de aperos abandonado, en el cortijo que cuidaba su madre. Allí lo mantuvo, llevándole leche y pan por las mañanas y patatas, tocino o arroz por las tardes, hasta que terminó la guerra. Por eso Millán mandó prender a su hermano Manuel y, como querían que le dijera donde estaba el concejal, en lugar de matarlo, lo encerraron en Los Almendros, donde compartió con otros burgueses dos años de cautiverio, hasta que empezó a toser sangre y murió solo, en el mismo túmulo que le habían dado en vida por lecho.

Después de la guerra, cuando Chepe pudo salir del cobertizo y volver a su casa desolada, devolvió el favor. Tuvo a Onofre y a Encarnación escondidos en un desván dos largos años; luego, cuando ya tenía amigos suficientes, extravió sus expedientes en el Gobierno Civil y pagó una buena suma al secretario del Tribunal Militar para que tampoco aparecieran las causas penales abiertas contra ellos. Mientras Onofre lustraba la espléndida carrocería del León Bollé y engrasaba el chasis desde el foso, Encarnación freía croquetas y enlazaba borrachillos en Semana Santa como su madre le había enseñado. Así pasaron muchos años en la casa de Don José.

***

El 3 de mayo de 1945 llovió con fuerza en Holocausta. Aquella mañana, los periódicos del Nuevo Estado contaban con aséptica indiferencia, que los ejércitos del Reich, llamado a existir mil años, habían rendido Berlín a los rusos, aunque los combates no habían cesado en algunos barrios de la ciudad. Antes de que el sol se anunciara, comenzaron ya a caer algunas tímidas gotas y el cielo se cobijó detrás de un denso y lanudo manto de nubes, desde la Sierra de las Cabras hasta el lejano Mar Mediterráneo. Cuando el reloj anunciaba ya el día abierto, las gentes de Holocausta solo veían las tímidas auras de las farolas; la luz centelleante de los rayos lejanos permitía atisbar el perfil de las casas antiguas y sus tejados de arcilla y cañizo, que fueron el origen de la ciudad. Las calles, que no pudieron soportar la descomunal precipitación, quedaron desbordadas por el aluvión, que cernía su fuerza tremebunda sobre todas las cosas ya hechas para rehacerlas a su capricho: bestias que antes pastaban en la laderas templadas de la sierra peleaban ahora impotentes contra la fuerza del agua, que los estrellaba contra los muros y los postes; las paredes de piedra y cal eran arrancadas de su lugar y formaban caprichosos diques en la desembocadura de las vías de menor importancia; los pozos desbordaban y las gallinas muertas eran transportadas por el agua como enormes abanicos de plumas negras, con sus alas extendidas y las cabecillas sumergidas. Aquel día, las ventanas y las puertas de toda Holocausta crujieron, acechadas por las aguas vivas y las gentes presintieron que los años aciagos anunciados tiempo atrás aún no habían llegado a su final.

Chepe Valdés, el asesino, se había sujetado ya la servilleta del cuello y extendía sobre sus rodillas El Alcázar que Rosita le había dejado junto al café y una tostada de mermelada de nísperos y carne de membrillo. La tromba de agua golpeaba los cristales y Chepe sintió que se estremecía; un tremor apagado fue surcando su brazo izquierdo y se instaló en sus manos un hormigueo ardiente. Tuvo miedo de morir rodeado de aquellos muertos que no lo habían abandonado; en su mesa, desde hacía más de treinta años, se sentaba el cuerpo desvencijado de Chepe el bueno, con su pecho abierto e incandescente, mirándolo con unos ojos amarillos y feroces y su sonrisa franca de hombre santo; allí estaba también Arévalo Pérez Buendía, con el rostro desdibujado y el cuello amoratado; y Teófilo y otros muchos que habían vertido su sangre a sus pies; y los muertos de Alvar Núñez, con sus cabezas rebanadas por la espada morisca; y aquéllos a los que esas espadas habían querido vengar. El temblor fue acentuando su vehemencia y trató de llamar a su esposa, pero la voz se negó a servir aquella vez a su amo moribundo. Los muertos comenzaron a impacientarse y, mientras trataba de aligerar la presión de la corbata, una niña de no más de un año, blanca como el sol de medio día, logró asirle la muñeca con tal fuerza que no fue capaz de liberarla; su madre, que yacía detrás de ella, tenía el vientre roto y cubierta la cabeza por un largo y tupido velo azabache. Chepe el bueno lo observaba con su mirada amarilla y él supo que caía lentamente bajo sus pies descalzos y fríos. Lo último que vio Chepe Valdés fue el filamento incandescente de la lámpara tintineante que iluminaba el lóbrego salón, pero no dejó de sentir aquellas manos descarnadas que ansiaban su cuerpo, ni el crujido de los cristales al son mortuorio de la lluvia.

***

Antes de que nadie oyera el llanto ahogado y gutural de Rosita y de que la lluvia cesara en su violenta andanada contra las paredes y los tejados de las casas de Holocausta, un cable descolgado del tendido eléctrico azotó con enérgica violencia una de las ventanas del local inferior de Radio Juventud. La descarga prendió el piso y la llama alcanzó sin dificultad la entrada principal, amenazando la explanada, con techo de uralita, en la que aparcaban sus automóviles algunos funcionarios del Movimiento y el sargento Chepe Valdés, que había comprado un Ford modelo 1938 con el precio que el régimen puso a sus servicios. Ya amainaba cuando el humo denso que provocó el combustible alertó a los vecinos y, entre ellos, a Onofre, que dio la voz de alerta. El chófer de Don José se lanzó a la calle con otros que acudieron a su llamado y, proveídos de cubos, damajuanas o botijos, los habitantes de Holocausta lograron acceder al aparcamiento. El automóvil del sargento Valdés fue el primero que hallaron y, sin que mediara concierto alguno entre ellos, lograron sacar en peso todos los demás, sorteando aquella espléndida máquina americana que nadie pensó siquiera en rozar. Cuando todos los demás vehículos estaban a salvo y los vecinos habían regresado al resguardo de sus hogares, un furioso fogonazo envolvió el Ford del sargento. La lluvia cesó definitivamente en ese instante y la hoguera estuvo encendida tres noches más, despidiendo un tufo agrio y venenoso. Chepe Valdés, el joven, permaneció la primera de ellas observando, desde la ventana de su estudio, el aura intermitente que emanaba la tea. Por esa misma calle, la tarde siguiente, dos mulas pardas resignadas a su suerte arrastraban indolentes el vil sarcófago donde yacía el cuerpo del otro Chepe; Don José lo vio pasar y oyó el rechinido de las ruedas del carromato, resintiéndose del peso del cadáver. Pero no pudo apreciar el deambular cansado de los muertos que lo seguían, el paso lento y resignado de aquellos hombres y mujeres arrancados de la tierra; no pudo ver y no hubiera querido, cómo aquel macabro cortejo fúnebre cruzaba la calle del Teatro para virar después hacia la Iglesia. Nada de eso pudo ver aquella tarde, húmeda y templada, en que la lluvia pasada había dejado un gusto húmedo y frutal en el ambiente, que al buen Don José le ayudó a recordar el airecillo redentor de su niñez y los juegos despreocuados con su padre, en los días interminables de primavera, bajo la sombra benéfica de los naranjos.