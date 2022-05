Hace justo nueve años, dos mil quinientos aficionados del Almería nos lanzamos a la carretera para vivir un duelo de máxima ilusión en Villarreal. Los castellonenses, segundos, se medían a andaluces, terceros, en la última jornada de la 2012/13. Un empate o un triunfo local daban el ascenso a los amarillos, mientras que a los visitantes solo les valía ganar. La estampa de aquella autovía del Mediterráneo es de esas que jamás se te borran, con cada estación de servicio teñida de rojiblanco gracias a algún autobús que se había detenido en ella. Me gusta decir que ese día es el mejor de mi vida a nivel futbolístico. Fue una fiesta por todo lo alto más propia de una final que de una jornada liguera, con música en directo, atracciones para los pequeños y hermanamiento entre aficiones. El Almería perdió, pero no hubo reproches. Solo perdón, ánimos, aliento, seguros de que el ascenso llegaría. Y así terminó siendo en forma de play off. Mañana, cerca de cuatro mil almerienses viviremos una situación similar. El chasco ante el Alcorcón, uno de los más duros que se recuerdan en el Mediterráneo, fue asumido de la misma manera que en El Madrigal. Con calma, con comprensión, con empatía. Un fallo lo puede tener cualquiera, nos convencimos. Toca levantarse y mirar al frente, dijimos al equipo. Y es lo que hemos hecho. Como si nada hubiera ocurrido el pasado sábado, una marea rojiblanca subirá por Despeñaperros hasta adentrarse en el cinturón sur de Madrid para vivir un desplazamiento que figurará por siempre en la historia del Almería. Nervios aderezados con momentos de optimismo, de creer que se puede, y con otros de bajón, de pensar que nunca llegará. Y, entre todo esto, instantáneas que se alojarán en la memoria por siempre. Porque este viaje, para nuestro gozo o a nuestro pesar, no lo podremos olvidar jamás. Emocionalmente es un todo o nada que asusta, que nos consume, que nos mata. Pero es curioso: también nos puede dar vida como pocas cosas son capaces de hacerlo.