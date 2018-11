Viejo recurso

Almería, 8 de noviembre de 2018. Estimado Piñeiro, lo de apuntar al mensajero para reivindicar al colectivo es casi tan viejo como el papel. Lo cierto es que de FF, que se prepara bien cada comparecencia, no me esperaba tamaño ajuste de cuentas con quienes en algún momento hemos sido críticos con los vaivenes que este club ha dado a nivel directivo y también deportivo. Lo justifico como una salida guardiolesca para ganarse simpatías dentro del vestuario, algo que a mi modo de ver no necesita. Los cronistas no somos futurólogos, por lo que solemos escribir acerca del presente más inmediato. Si en Cádiz y Córdoba el equipo no dio la talla, se dice y no pasa nada. Si ante Tenerife y Málaga faltó una pizca de suerte, se dice y no pasa nada. Y si ante Numancia, Las Palmas o Sporting el equipo lo borda, se dice y tan contentos. Lo vi fuera de contexto y lugar porque en esta categoría a poco que saques pecho va el menos pintado y te lo parte. Mejor retomar el discurso de la humildad y no quedar impostado.